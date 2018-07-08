Жители Пакистана зафиксировали на камеру летающую тарелку инопланетян

Это событие было названо исследователями уникальным, потому что пришельцы редко показывают себя в больших мегаполисах. Свидетели события заметили НЛО ночью, а также были поражены сильным свечением аппарата, имеющего внушительные размеры.Пока эксперты пытаются выяснить форму корабля гуманоидов, а пользователи сетей после просмотра ролика выразили свое мнение по такому поводу. Скептики сразу заговорили о монтаже с использованием компьютерных программ, но многие люди не сомневаются в реальности произошедшего инцидента.