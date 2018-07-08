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“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
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Жители Пакистана зафиксировали на камеру летающую тарелку инопланетян

Жители Пакистана зафиксировали на камеру летающую тарелку инопланетян. Объект появился в небе над городом Карачи, вызвав переполох среди населения.

Жители Пакистана зафиксировали на камеру летающую тарелку инопланетян


Это событие было названо исследователями уникальным, потому что пришельцы редко показывают себя в больших мегаполисах. Свидетели события заметили НЛО ночью, а также были поражены сильным свечением аппарата, имеющего внушительные размеры.



Пока эксперты пытаются выяснить форму корабля гуманоидов, а пользователи сетей после просмотра ролика выразили свое мнение по такому поводу. Скептики сразу заговорили о монтаже с использованием компьютерных программ, но многие люди не сомневаются в реальности произошедшего инцидента.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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