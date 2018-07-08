Марс формирует на своей поверхности мощные лавинные потоки

Данное явление зафиксировано на фото уже давно, только исследователями не была определена природа их происхождения, по причине формирования непривычной и странной геологической структуры. Благодаря обнаружению следов, образовавшихся от схода лавинной массы, стало возможно определить, что слои Северной полярной части Марса являются самыми переменчивыми и находятся в полной зависимости от погодных условий.Снимки орбитального аппарата четко показывают значительные перемены погодных циклов. Более светлые участки, скорее всего, содержат огромные массы снега, при этом на более низких поверхностях, температура воздушных потоков значительно выше, чем на других геологических разломах. Как отметили специалисты, благодаря полученной информации, в будущем можно будет определение максимально точных мест, где располагаются марсианские колонии, при совершении миссий на Красную планету.