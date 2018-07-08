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Творчество наследницы Леонида Агутина Елизаветы напомнило поклонникам стиль Эми Уайнхаус

Наследница Леонида Агутина живет в Майами и имеет свою группу. Певец опубликовал в Instagram ролик, посвященный творчеству Елизаветы, которое напомнило поклонникам стиль Эми Уайнхаус.

Люди не всегда позитивно воспринимали шедевры 19-летней исполнительницы, но сейчас им понравилась новая композиция. Леонид Агутин лаконично отметил, что не пытается изменять музыкальное направление своей дочери, а также вместо советов просто наблюдает за ее успехами со стороны.

Творчество наследницы Леонида Агутина Елизаветы напомнило поклонникам стиль Эми Уайнхаус


Пользователи сетей попросили Елизавету оставить ссылку на полный ролик, а также назвали ее красивой и талантливой особой. Многие лица были в восторге, что она продолжила дело звездных родителей, хотя не могут смириться с внешним видом избранника девушки Марка.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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