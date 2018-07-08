Творчество наследницы Леонида Агутина Елизаветы напомнило поклонникам стиль Эми Уайнхаус

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 3 Июл 2018 в 10:49 PDT

Люди не всегда позитивно воспринимали шедевры 19-летней исполнительницы, но сейчас им понравилась новая композиция. Леонид Агутин лаконично отметил, что не пытается изменять музыкальное направление своей дочери, а также вместо советов просто наблюдает за ее успехами со стороны.Пользователи сетей попросили Елизавету оставить ссылку на полный ролик, а также назвали ее красивой и талантливой особой. Многие лица были в восторге, что она продолжила дело звездных родителей, хотя не могут смириться с внешним видом избранника девушки Марка.