Творчество наследницы Леонида Агутина Елизаветы напомнило поклонникам стиль Эми Уайнхаус
Наследница Леонида Агутина живет в Майами и имеет свою группу. Певец опубликовал в Instagram ролик, посвященный творчеству Елизаветы, которое напомнило поклонникам стиль Эми Уайнхаус.
Люди не всегда позитивно воспринимали шедевры 19-летней исполнительницы, но сейчас им понравилась новая композиция. Леонид Агутин лаконично отметил, что не пытается изменять музыкальное направление своей дочери, а также вместо советов просто наблюдает за ее успехами со стороны.
Пользователи сетей попросили Елизавету оставить ссылку на полный ролик, а также назвали ее красивой и талантливой особой. Многие лица были в восторге, что она продолжила дело звездных родителей, хотя не могут смириться с внешним видом избранника девушки Марка.
Люди не всегда позитивно воспринимали шедевры 19-летней исполнительницы, но сейчас им понравилась новая композиция. Леонид Агутин лаконично отметил, что не пытается изменять музыкальное направление своей дочери, а также вместо советов просто наблюдает за ее успехами со стороны.
Пользователи сетей попросили Елизавету оставить ссылку на полный ролик, а также назвали ее красивой и талантливой особой. Многие лица были в восторге, что она продолжила дело звездных родителей, хотя не могут смириться с внешним видом избранника девушки Марка.