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Туристы запечатлели на камеру смерть в черном балахоне возле могилы Льва Толстого

Пользователи сетей увидели фото, опубликованное туристами после посещения Ясной Поляны. Они запечатлели на камеру смерть в черном балахоне возле могилы Льва Толстого.

Многие юзеры предположили, что это существо охранят захоронение, а также были версии по поводу призрака писателя, решившего прогуляться по родному имению. Вот только незваные гости прервали покой жителя иного мира, тоже попавшего в объектив устройства.

Туристы запечатлели на камеру смерть в черном балахоне возле могилы Льва Толстого


Туристы никого не видели во время экскурсии, но потом обратили внимание на кадры, где четко виднелась фигура в необычной одежде, прячущаяся за деревьями. Они были шокированы, заметив череп без глаз у призрака, решив показать сюжет людям.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:15
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