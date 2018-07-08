Туристы запечатлели на камеру смерть в черном балахоне возле могилы Льва Толстого

Многие юзеры предположили, что это существо охранят захоронение, а также были версии по поводу призрака писателя, решившего прогуляться по родному имению. Вот только незваные гости прервали покой жителя иного мира, тоже попавшего в объектив устройства.Туристы никого не видели во время экскурсии, но потом обратили внимание на кадры, где четко виднелась фигура в необычной одежде, прячущаяся за деревьями. Они были шокированы, заметив череп без глаз у призрака, решив показать сюжет людям.