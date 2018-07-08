Житель Тамбова запечатлел на камеру лицо пришельца над городом

Человек отметил, что чудовищное изображение может издавать непонятные звуки, а также несколько дней летает над домами. Оно появляется в ночное время, а пользователи сетей тоже решили выразить свое мнение по такому поводу.Некоторые лица считали, что горожанин увидел вестника смерти, а также упомянули о гуманоидах и других существах, приходящих сюда из параллельных миров. Только один продвинутый юзер скептически отнесся к сюжету, отметив, что это просто обычный фотошоп.