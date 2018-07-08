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Житель Тамбова запечатлел на камеру лицо пришельца над городом

Подписчики Instagram обратили внимание на фото, опубликованное жителем Тамбова. Он запечатлел на камеру лицо пришельца над городом, а также не сомневается в активности внеземных гостей.

Человек отметил, что чудовищное изображение может издавать непонятные звуки, а также несколько дней летает над домами. Оно появляется в ночное время, а пользователи сетей тоже решили выразить свое мнение по такому поводу.

Житель Тамбова запечатлел на камеру лицо пришельца над городом


Некоторые лица считали, что горожанин увидел вестника смерти, а также упомянули о гуманоидах и других существах, приходящих сюда из параллельных миров. Только один продвинутый юзер скептически отнесся к сюжету, отметив, что это просто обычный фотошоп.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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