ЧМ-2018: Россия уступает Хорватии в серии послематчевых пенальти

Две команды, представляющие родственные славянские народы (россиян и хорватов), встретились «на узкой тропинке» четвертьфинала мирового чемпионата по футболу дабы определить самую достойную сборную, что продолжит восхождение к вершине ЧМ-2018. Интересно, что Хорватия и Россия имеют много общего не только в историческом прошлом, но и в успехах футбольных сборных (даже на данном турнире). Как российской дружине, так и хорватской довелось «продираться» на стадии 1/8 финала через дополнительное время и серию 11-метровых. Забегая вперёд, скажем, что «не миновала чаша сия» национальные команды РФ и Хорватии и на этот раз. Но не станем забегать вперёд…На, без преувеличения, историческую встречу для обеих сборных прибыли высокие гости: рядом с председателем правительства России Дмитрием Медведевым на сей раз в ложе восседала очаровательная президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, ранее предпочитавшая поддерживать своих из фанатского сектора. Статистика говорила о том, что россияне никогда не побеждали хорватов (2 поражения и 2 ничьи), но в душный вечер последнего четвертьфинального поединка на черноморском побережье статистические выкладки мало что значили для игравших. На стадионе «Фишт» шло столкновение командного духа противоборствующих сторон.Напряжённое, но осторожное течение встречи в первые тридцать минут вдруг резко изменил забитый мяч. Это Черышев, обыгравшись с Дзюбой, так «завернул» круглого, что сфера влетела почти в «девятку» ворот даже не дёрнувшегося Субашича! 1:0 – хозяева повели, «выжав» максимум из минимума своих голевых моментов. Братья-славяне не замешкались с ответом. Через 9 минут Манджукич зряче забросил кожаного на Крамарича и тот, находясь в окружении четырёх беков сборной России, головой переправил мяч в левый от Акинфеева угол. 1:1, и команды, обменявшись «джебами», аккуратно доиграли первый тайм.Вторую 45-минутку хорваты начали так, словно решили всё выяснить именно сейчас. На 59-й минуте российскому киперу впору было целовать стойку ворот, ведь штанга отразила прицельный «выстрел» Перишича. За 10 минут до завершения основного времени российская дружина ушла в глухую оборону. «Сталинград» удался, более того, кипер хорватов Субашич дёрнул заднюю мышцу бедра и долго приходил в себя…Дополнительное время началось редкой «вылазкой» хозяев – Смолов рухнул в штрафной гостей, но рефери не обратил внимания на это падение. И тут же «клетчатые» забили: защитник Вида пробил головой, сфера, пролетев через частокол ног, вкатилась под штангу российской «рамки». К чести хозяев, они не опустили руки, а выпустив Дзагоева, рванулись отыгрываться. Долгое время у российских футболистов моментов не было, но за 5 минут до завершения игры назначается опаснейший стандарт у самой линии штрафной. Один футболист ЦСКА (Дзагоев) навесил, а его одноклубник (Марио Фернандес) головой переправил круглого туда, где его так желали видеть все жители необъятной России! 2:2 – и пенальти. Опять серия 11-метровых!Первыми право пробить получили хозяева. Российские комментаторы, конечно, помнили, что те, кто первыми бьют послематчевые пенальти на этом мундиале, увы, проигрывают. Знали, но деликатно промолчали, надеясь на то, что традиция ЧМ-2018 на сей раз не сработает. Сработала! Субашич сразу же вытягивает несильный «выстрел» Смолова, Брозович исполняет удар «с точки» идеально. Дзагоев свою попытку реализует, а вот мяч, хитро пущенный Ковачевичем, достаёт Акинфеев! Огонь надежды, загоревшийся в сердцах российских болельщиков, «потушил», по иронии судьбы, тот, кто подарил своей сборной шанс на футбольную лотерею. Речь о Фернадесе, который хотел низом послать сферу впритирку со штангой, но промазал. Далее все футболисты били безошибочно, Акинфеев свои вратарские подвиги, видимо, исчерпал, и Ракитич, разведя вратаря и мяч по разным углам, подарил небольшой (всего 4 миллиона жителей) балканской стране бессонную ночь, выведя Хорватию в ½ финала ЧМ-2018.Российской дружине, впервые за 32 года вышедшей из группы и «пробившейся» в четвертьфинал мирового чемпионата, не должно быть стыдно. Болельщики сочинского стадиона проводили овацией расстроенных футболистов сборной РФ, прекратившей выступление на домашнем мундиале.