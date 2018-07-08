Адресная строка браузера получила функции хостинга сайтов

В результате проделанной работы программистов, появилась возможность хранить сайты в их адресе. Адреса, которые назначаются новым порталам, содержат в строке после якоря заголовок страницы, только потом идет сам код. Исходя из того, что символы после изучает браузер, и они не участвуют в запросах к сайту, содержание адреса не сохраняет сведения страниц, которые создал юзер. Для создания страницы используется специальный редактор, после ее создания в нем, сервисом сжимаются данные методом алгоритма специального сжатия, при этом полученная информация преобразуется в запись Base64, а данные соответственно размещаются в URL.После, ссылка легко копируется или преобразовывается в код QR и переносится на смартфон. Когда происходит запуск ссылки, первоначально браузером загружается сайт, далее данные преобразуются в код, а затем страница показывается на дисплее. По имеющейся информации, браузер Google Chrome содержал приложение, следившее за пользователями. Стоило человеку зайти на определенную страницу один раз, и она сразу сохранялась в памяти.