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Адресная строка браузера получила функции хостинга сайтов

Креативными сотрудниками компании Dropbox разработан специальный сервис, предназначенный для создания порталов, которые хранят код в URL формате. Способен он поддерживать как обычный текст, так и код HTML.

В результате проделанной работы программистов, появилась возможность хранить сайты в их адресе. Адреса, которые назначаются новым порталам, содержат в строке после якоря заголовок страницы, только потом идет сам код. Исходя из того, что символы после изучает браузер, и они не участвуют в запросах к сайту, содержание адреса не сохраняет сведения страниц, которые создал юзер. Для создания страницы используется специальный редактор, после ее создания в нем, сервисом сжимаются данные методом алгоритма специального сжатия, при этом полученная информация преобразуется в запись Base64, а данные соответственно размещаются в URL.
Адресная строка браузера получила функции хостинга сайтов


После, ссылка легко копируется или преобразовывается в код QR и переносится на смартфон. Когда происходит запуск ссылки, первоначально браузером загружается сайт, далее данные преобразуются в код, а затем страница показывается на дисплее. По имеющейся информации, браузер Google Chrome содержал приложение, следившее за пользователями. Стоило человеку зайти на определенную страницу один раз, и она сразу сохранялась в памяти.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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