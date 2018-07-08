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Ученые сняли на видео рыбу-призрак, обитающую в Марианской впадине

Впервые за долгое время изучения фауны Марианской впадины ученым удалось записать на видео рыбу-призрак. В момент съемки существо находилось на двухкилометровой глубине, что для такой рыбы является естественной средой обитания.

Уникальные и четкие кадры, представляющие огромную ценность для науки, были получены два года назад во время экспедиции членов Национального управления океанических и атмосферных исследований. Специалисты этого управления занимаются изучением Марианской впадины.

Ученые сняли на видео рыбу-призрак, обитающую в Марианской впадине


Съемка рыбы-призрака, находившейся в привычной для нее среде обитания, проводилась с помощью дистанционного оборудования, установленного на борту судна Okeanos Explorer. До этого исследователи могли изучать физиологию рыбы, находившейся в неволе после ее вылова. Или же обследовать тело мертвой особи.

Глубоководную рыбу называют призраком из-за особенностей строения ее десятисантиметрового тела и длинных плавников. Они практически полностью прозрачные и лишены чешуи. Стоить отметить, что у многих рыб, обитающих на большой глубине, отсутствует чешуя, связано это с адаптацией к высокому давлению.

 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 08:00
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