Ученые сняли на видео рыбу-призрак, обитающую в Марианской впадине
Впервые за долгое время изучения фауны Марианской впадины ученым удалось записать на видео рыбу-призрак. В момент съемки существо находилось на двухкилометровой глубине, что для такой рыбы является естественной средой обитания.
Уникальные и четкие кадры, представляющие огромную ценность для науки, были получены два года назад во время экспедиции членов Национального управления океанических и атмосферных исследований. Специалисты этого управления занимаются изучением Марианской впадины.
Съемка рыбы-призрака, находившейся в привычной для нее среде обитания, проводилась с помощью дистанционного оборудования, установленного на борту судна Okeanos Explorer. До этого исследователи могли изучать физиологию рыбы, находившейся в неволе после ее вылова. Или же обследовать тело мертвой особи.
Глубоководную рыбу называют призраком из-за особенностей строения ее десятисантиметрового тела и длинных плавников. Они практически полностью прозрачные и лишены чешуи. Стоить отметить, что у многих рыб, обитающих на большой глубине, отсутствует чешуя, связано это с адаптацией к высокому давлению.
Уникальные и четкие кадры, представляющие огромную ценность для науки, были получены два года назад во время экспедиции членов Национального управления океанических и атмосферных исследований. Специалисты этого управления занимаются изучением Марианской впадины.
Съемка рыбы-призрака, находившейся в привычной для нее среде обитания, проводилась с помощью дистанционного оборудования, установленного на борту судна Okeanos Explorer. До этого исследователи могли изучать физиологию рыбы, находившейся в неволе после ее вылова. Или же обследовать тело мертвой особи.
Глубоководную рыбу называют призраком из-за особенностей строения ее десятисантиметрового тела и длинных плавников. Они практически полностью прозрачные и лишены чешуи. Стоить отметить, что у многих рыб, обитающих на большой глубине, отсутствует чешуя, связано это с адаптацией к высокому давлению.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 08:00