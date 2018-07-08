Ученые сняли на видео рыбу-призрак, обитающую в Марианской впадине

Уникальные и четкие кадры, представляющие огромную ценность для науки, были получены два года назад во время экспедиции членов Национального управления океанических и атмосферных исследований. Специалисты этого управления занимаются изучением Марианской впадины.Съемка рыбы-призрака, находившейся в привычной для нее среде обитания, проводилась с помощью дистанционного оборудования, установленного на борту судна Okeanos Explorer. До этого исследователи могли изучать физиологию рыбы, находившейся в неволе после ее вылова. Или же обследовать тело мертвой особи.Глубоководную рыбу называют призраком из-за особенностей строения ее десятисантиметрового тела и длинных плавников. Они практически полностью прозрачные и лишены чешуи. Стоить отметить, что у многих рыб, обитающих на большой глубине, отсутствует чешуя, связано это с адаптацией к высокому давлению.