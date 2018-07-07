В Москве в такси ограбили жителя Великобритании

Накануне в одно из столичных медучреждений обратился иностранец, оказавшийся репортером Би-Би-Си. Судя по его рассказу, он ночью сел в машину такси. Сидевшие там неизвестные угостили его кофе, выпив которого, иностранный гость оказался без сознания. Когда англичанин очнулся, то увидел, что ночные незнакомцы оставили его без личных вещей.По факту кражи столичные правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они пытаются отыскать автомобиль и установить личности преступников.