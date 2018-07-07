В Таджикистане женщина втыкала иголки в сына, чтобы вернуть мужа

Все произошло в кишлаке неподалеку от Душанбе. Уехавшего зарабатывать в другую страну мужа молодая мать пыталась вернуть диким способом: она специально воткнула в тело мальчика 10 иголок.Малыша госпитализировали. По оценке врачей, мать изувечила ребенка примерно 3 месяца назад, нанеся ему тяжкий вред. Иглы нашлись практически во всех частях тела, в том числе и в черепе. Многие из них зашли в ткани настолько глубоко, что медики смогли извлечь лишь 6 из них.Правоохранительные органы Таджикистана открыли против матери малыша уголовное производство по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. Проводится расследование.