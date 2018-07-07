АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на своем дне корабль пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

В Таджикистане женщина втыкала иголки в сына, чтобы вернуть мужа

Для возвращения супруга из России, жительница Таджикистана загоняла в тело их годовалого сына иголки.

В Таджикистане женщина втыкала иголки в сына, чтобы вернуть мужа


Все произошло в кишлаке неподалеку от Душанбе. Уехавшего зарабатывать в другую страну мужа молодая мать пыталась вернуть диким способом: она специально воткнула в тело мальчика 10 иголок.

Малыша госпитализировали. По оценке врачей, мать изувечила ребенка примерно 3 месяца назад, нанеся ему тяжкий вред. Иглы нашлись практически во всех частях тела, в том числе и в черепе. Многие из них зашли в ткани настолько глубоко, что медики смогли извлечь лишь 6 из них.

Правоохранительные органы Таджикистана открыли против матери малыша уголовное производство по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. Проводится расследование.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа дата выхода мощной версии смартфона
Ученые создали «умный» пластырь для лечения
Составлен список фраз, которые нельзя говорить
В Москве в такси ограбили жителя Великобритании
Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану
В Таджикистане женщина втыкала иголки в сына,
Уфологи: Военные США захватили корабль пришельцев
Ким Кардашьян и Канье Уэст удивили поклонников
Полицейские из Австралии пересядут на версию Kia
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке
Toyota смогла занять четверть российского рынка
Обломки двух НЛО обнаружили на западе Казахстана
ЧМ-2018: В «монархической битве» Англия – Швеция
В Беларуси девушка упала в купальский костер
Ватные палочки не очищают от серы, а увеличивают
В Эстонии сбежавшая черепаха через 3 года
Анастасия Волочкова отказала детям в белых розах
Эксперты рассказали про дешевые способы заказа
Поклонники восхищаются естественной красотой Юлии
Honda планирует побить рекорд самой быстрой
Арабские инвесторы вложат до 110 000 000 евро в
В сети рассекретили внешность обновлённой версии
Volkswagen отзывает в РФ более тысячи кроссоверов
Немецкая принцесса вышла замуж впервые за 46 лет
Jaguar Land Rover и Chery создадут новый автобренд
Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости
Земля может обеспечивать жизнь не более 7
Дочь Волочковой Ариадна травмировала руку во
Автобренд Chevrolet выпустил грузопассажирскую
«Ё-мобили» продают в Минске за 5 млн рублей
Просмотреть все новости