Уфологи: Военные США захватили корабль пришельцев

Согласно информации, появившейся в Сети на днях, в штате Невада на трассе видели фургон, в котором перевозили объект, похожий на корабль пришельцев. Очевидцам удалось заснять его на фото. Свидетели перевозки загадочного груза полагают, что военные США транспортировали НЛО на секретную «Зону 51», где, предположительно, проводят различные эксперименты, которые касаются инопланетных технологий. Самое интересное, что это военная база расположена в штате Невада.Пользователи Сети усомнились в версии автора фотоматериалов об НЛО, заявив, что настоящую летающую тарелку военные непременно бы скрыли от посторонних глаз.