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Уфологи: Военные США захватили корабль пришельцев

Уфологи заявили, что американские военные захватили корабль пришельцев. В Сети появились кадры, заснятые очевидцами, на которых видно, как в штате Невада некий фургон перевозил объект, по внешним данным имеющий сходство с инопланетным кораблем.

Уфологи: Военные США захватили корабль пришельцев


Согласно информации, появившейся в Сети на днях, в штате Невада на трассе видели фургон, в котором перевозили объект, похожий на корабль пришельцев. Очевидцам удалось заснять его на фото. Свидетели перевозки загадочного груза полагают, что военные США транспортировали НЛО на секретную «Зону 51», где, предположительно, проводят различные эксперименты, которые касаются инопланетных технологий. Самое интересное, что это военная база расположена в штате Невада.

Уфологи: Военные США захватили корабль пришельцев


Пользователи Сети усомнились в версии автора фотоматериалов об НЛО, заявив, что настоящую летающую тарелку военные непременно бы скрыли от посторонних глаз.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:30
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