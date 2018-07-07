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Автобренд Chevrolet выпустил грузопассажирскую версию Spin

Бразильским подразделением General Motors рассекречена обновлённая вариация Chevrolet Spin. Автопроизводитель неделю назад показал кросс-версию Active. Теперь было показано базовое авто без внедорожного пластикового обвеса.

Автобренд Chevrolet выпустил грузопассажирскую версию Spin


Предлагаемый на южноамериканском рынке компактвэн Chevrolet Spin является по сути грузопассажирским аналогом Cobalt. Chevrolet Spin в ходе рейсталинга наделят оптикой с новым дизайном, повторителями поворотников на крыльях, другими колёсами на 15-16 дюймов. Модель сзади имеет модернизированную дверь багажника и горизонтальные фары. В салоне компактвэна размещаются декоративные вставки, имитирующие металл, аналоговая «приборка» Trax/Tracker, пересмотренная передняя панель, новый руль. «Топовая» версия LTZ получила кожаную отделку салона коричневой расцветки. Обновлённую Chevrolet Spin оснащают 1,8-литровым мотором Flex, развивающим на бензине 106 л.с., на этаноле – 111 л.с. С двигателем сочетается автоматическая и механическая 6-ступенчатая трансмиссия.

Новая версия доступна уже в Бразилии от $15,9 тыс. «Кроссовая» версия Chevrolet Spin Active оценивается от $20,4 тыс.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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