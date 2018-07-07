Автобренд Chevrolet выпустил грузопассажирскую версию Spin

Предлагаемый на южноамериканском рынке компактвэн Chevrolet Spin является по сути грузопассажирским аналогом Cobalt. Chevrolet Spin в ходе рейсталинга наделят оптикой с новым дизайном, повторителями поворотников на крыльях, другими колёсами на 15-16 дюймов. Модель сзади имеет модернизированную дверь багажника и горизонтальные фары. В салоне компактвэна размещаются декоративные вставки, имитирующие металл, аналоговая «приборка» Trax/Tracker, пересмотренная передняя панель, новый руль. «Топовая» версия LTZ получила кожаную отделку салона коричневой расцветки. Обновлённую Chevrolet Spin оснащают 1,8-литровым мотором Flex, развивающим на бензине 106 л.с., на этаноле – 111 л.с. С двигателем сочетается автоматическая и механическая 6-ступенчатая трансмиссия.Новая версия доступна уже в Бразилии от $15,9 тыс. «Кроссовая» версия Chevrolet Spin Active оценивается от $20,4 тыс.