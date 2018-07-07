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«Отец Интернета» рассказал историю формирования пространства Сети

Винтон Серф, известный как создатель и основоположник всех стандартов интернет, поделился деталями внедрения и процессами разработки стандартов передачи данных TCP/IP и особенностей данной системы. Информация их сообщений, опубликованных в Computer World.

Как объяснил Серф, есть важные причины, от которых зависит появление протокола IPv4, в основе которого 32-битные адреса, именно его особенностями и создаются ограничения адресному пространству. Исходя из пояснений «отца интернета» следует, что во время создания, IPv4 был сформулирован на предварительных, «черновых» расчетах. Первое, над чем задумались разработчики – сколько может потребоваться сетей при распределении адресного пространства для каждой страны. В результате, было принято единогласное решение, что в региональных масштабах можно запланировать как минимум две. Следующим этапом учеными было посчитано, сколько на то время существовало государств.
«Отец Интернета» рассказал историю формирования пространства Сети


Так же Серф объяснил, что из-за отсутствия на то время Google, все расчеты были построены на основе предположений. Затем, перед исследователями стояла задача - выяснить примерное количество компьютеров, которые будут подключены к сетям. В результате сделан вывод, что общий состав - 16 миллионов, следовательно, адресу хоста потребуется 24 бита.

Как рассказал ученый, на тот момент он и понял, что в случае успешного внедрения, будет создана система производственной версии, после того, как будет понятно сколько места нам нужно.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:00
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