«Отец Интернета» рассказал историю формирования пространства Сети

Как объяснил Серф, есть важные причины, от которых зависит появление протокола IPv4, в основе которого 32-битные адреса, именно его особенностями и создаются ограничения адресному пространству. Исходя из пояснений «отца интернета» следует, что во время создания, IPv4 был сформулирован на предварительных, «черновых» расчетах. Первое, над чем задумались разработчики – сколько может потребоваться сетей при распределении адресного пространства для каждой страны. В результате, было принято единогласное решение, что в региональных масштабах можно запланировать как минимум две. Следующим этапом учеными было посчитано, сколько на то время существовало государств.Так же Серф объяснил, что из-за отсутствия на то время Google, все расчеты были построены на основе предположений. Затем, перед исследователями стояла задача - выяснить примерное количество компьютеров, которые будут подключены к сетям. В результате сделан вывод, что общий состав - 16 миллионов, следовательно, адресу хоста потребуется 24 бита.Как рассказал ученый, на тот момент он и понял, что в случае успешного внедрения, будет создана система производственной версии, после того, как будет понятно сколько места нам нужно.