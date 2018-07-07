АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Компания Blue Origin начнет строить колонию на Луне до 2023 года

Космическая компания Blue Origin, специализирующаяся на туристической отрасли в космос, анонсировала начало создания колонии на Луне. Представители компании заявили о строках – не позднее 2023 года.

Компания Blue Origin начнет строить колонию на Луне до 2023 года


В Blue Origin сообщили, что работа над проектом колонизации спутника Земли, получившим название Blue Moon, в данный момент успешно движется вперед и через 5 лет планируется высадка космонавтов на Луну с целью колонизации одного из ее полюсов. Однако сперва нужно доставить на спутник стройматериалы, технику и роботов для постройки собственно лунной колонии. Это будет завершающим этапом в подготовке будущей колонии.

Как заявил глава компании Джефф Безос, лед на полюсах Луны можно будет в будущем использовать для добычи кислорода. Кроме того, сообщается, что сроки выполнения плана будущей лунной колонии даже опережают планы, так как имеется поддержка со стороны правительства. В компании заявили, что рады совместной работе с NASA в столь масштабном и важном проекте.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 01:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Боярский поделился ожиданиями от четвертьфинала
Компания Blue Origin начнет строить колонию на
Ученые найдена технология точного предсказания
Инсайдеры показали смартфон версии Xiaomi Mi Max
Солист группы Rammstein отреагировал на слухи о
"Умные" браслеты помогут врачам наблюдать за
С помощью арбуза и петарды мэр Лос-Анджелеса
Инженеры предложили использовать попкорн в
ЦБ выпустит монету номиналом полрубля при выходе
Очередной «путешественник во времени» показал на
Учёные: На развитие психопатии человека влияет
Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета
Ученые идентифицировали белковый комплекс,
Ученые: Размер города играет решающую роль в
Экспертиз Москвы объяснила низкую
Орнитологи-любители помогли ученым разобраться в
Полину Диброву с детьми задержали на паспортном
Россиянку из-за фамилии не пустили Турцию
Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк
На Алтае задумались о постройке станции
Пугачева ради Галкина отказалась от друзей
Солистки ВИАГра не приняли новую певицу
Первые фараоны прибыли на Землю с Сириуса и были
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил
Нестареющий Рокки: как сложилась жизнь Сильвестра
Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать
Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться
Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели
Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня
Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет
Просмотреть все новости