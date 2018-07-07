Компания Blue Origin начнет строить колонию на Луне до 2023 года

В Blue Origin сообщили, что работа над проектом колонизации спутника Земли, получившим название Blue Moon, в данный момент успешно движется вперед и через 5 лет планируется высадка космонавтов на Луну с целью колонизации одного из ее полюсов. Однако сперва нужно доставить на спутник стройматериалы, технику и роботов для постройки собственно лунной колонии. Это будет завершающим этапом в подготовке будущей колонии.Как заявил глава компании Джефф Безос, лед на полюсах Луны можно будет в будущем использовать для добычи кислорода. Кроме того, сообщается, что сроки выполнения плана будущей лунной колонии даже опережают планы, так как имеется поддержка со стороны правительства. В компании заявили, что рады совместной работе с NASA в столь масштабном и важном проекте.