Хейтеры уверены, что возомнивший себя Богом Антон Гусев, совсем выжил из ума

"Ну раз как Иисус, кто будет гвозди вбивать, Викуля?", "Там в Кащенко палата рядом с Наполеоном, как раз, для Какисуса не освободилась случайно? Туда бы по соседству Эру Эпоховну Бузову подселить", "Раскрылась страшная тайна, для чего гусь бороду и усы отращивал", "Ну сравнил себя... В бане мозги последние вскипели, походу. Щас Вика выйдет и тоже себя Девой Марией провозгласит. Чтоб на них катонический ступор напал", - безжалостны в комментариях хейтеры.

Чем меньше личность, тем больше у этой личности масштаб амбиций и размер мании величия. Все это в полной мере подходит к масштабному поведению Антона.Сетевой гений возомнил себя, не кем-то, а Иисусом.Хейтеры, конечно не могли пройти мимо еще одной глупости тщеславного бывшего участника "Дома-2" и ответили тому на ролик в Stories, своим видео.Напомним, что Антон Гусев и Виктория Романец сейчас отдыхают в Красной поляне в Сочи. Дождливый день парочка решила провести в бане, которыми так славится этот российский курорт.