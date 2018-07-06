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Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк была беременна

Незадолго до своей гибели Анастасия Тарасюк въехала в новую квартиру и находилась на 2-м месяце беременности. Есть версия, что отцом малыша является правоохранитель, недавно попавший в тюрьму за взятки.

Гибель 24-летней звезды телепроекта «Дом-2» шокировала не только родственников девушки, но и общественность. Незадолго до этого Анастасия переехала в новую квартиру в элитном доме, и, казалось, была счастлива. А уже 22 июня девушки не стало.

Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк была беременна

«СтарХит» сообщает, что Тарасюк была беременна. Родственники убеждены: Настю подтолкнули к гибели. Один из подозреваемых – женатый правоохранитель, который недавно был осужден за взятку.

С Анастасией мужчина познакомился в ресторане Москвы. Но уходить из семьи не спешил. Не так давно был арестован и в это же время девушка узнала о беременности. Отец ребенка настаивал на аборте.

Сам мужчина из СИЗО оплатил похороны на Троекуровском кладбище, сообщает издание, ссылаясь на Резина, экс-парня Насти.

Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк была беременна

Он не уверен, что отец малыша именно осужденный. Но уточняет, что влиятельный мужчина был весьма недоволен её беременностью. По словам Резина, постоянные скандалы и были причиной свершившегося.

Подруга Настя Карина Красавина в студии у Андрея Малахова подтвердила, что у девушки были отношения с женатым мужчиной. Но то, что Настя занималась эскортом и злоупотребляла какими-то препаратами, подруга полностью отвергает.

Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк была беременна

Кстати Карина думает, что я девушку запросто могли убить.

«Она рассказывала, что у нее есть влиятельный возлюбленный, с которым они вместе уже два года. Только у него жена и двое детей. Но они любили друг друга. Я не верю, что после долгожданного переезда, окруженная его заботой, она захотела бы умереть», – подытожила подруга Насти.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:57
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