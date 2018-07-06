Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк была беременна

«Она рассказывала, что у нее есть влиятельный возлюбленный, с которым они вместе уже два года. Только у него жена и двое детей. Но они любили друг друга. Я не верю, что после долгожданного переезда, окруженная его заботой, она захотела бы умереть», – подытожила подруга Насти.

Гибель 24-летней звезды телепроекта «Дом-2» шокировала не только родственников девушки, но и общественность. Незадолго до этого Анастасия переехала в новую квартиру в элитном доме, и, казалось, была счастлива. А уже 22 июня девушки не стало.«СтарХит» сообщает, что Тарасюк была беременна. Родственники убеждены: Настю подтолкнули к гибели. Один из подозреваемых – женатый правоохранитель, который недавно был осужден за взятку.С Анастасией мужчина познакомился в ресторане Москвы. Но уходить из семьи не спешил. Не так давно был арестован и в это же время девушка узнала о беременности. Отец ребенка настаивал на аборте.Сам мужчина из СИЗО оплатил похороны на Троекуровском кладбище, сообщает издание, ссылаясь на Резина, экс-парня Насти.Он не уверен, что отец малыша именно осужденный. Но уточняет, что влиятельный мужчина был весьма недоволен её беременностью. По словам Резина, постоянные скандалы и были причиной свершившегося.Подруга Настя Карина Красавина в студии у Андрея Малахова подтвердила, что у девушки были отношения с женатым мужчиной. Но то, что Настя занималась эскортом и злоупотребляла какими-то препаратами, подруга полностью отвергает.Кстати Карина думает, что я девушку запросто могли убить.