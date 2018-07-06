Пугачева ради Галкина отказалась от друзей

На сцене Примадонна сейчас появляется крайне редко, так как завершила певческую карьеру. Но в качестве гостьи ей рады всегда. Ее часто приглашают на концерты коллеги по цеху, в их числе Лайма Вайкуле, Григорий Лепс, актер Александр Домогаров, но чаще всего получают отрицательный ответ. Пугачева все свое время посвящает семье, чему не совсем рады звездные друзья.Обеспокоены и подписчики в Сети: уже две недели Пугачева не делится никакой информацией и фото. Причина, в принципе, понятна: она отправилась на отдых вместе с Галкиным.