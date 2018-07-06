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Пугачева ради Галкина отказалась от друзей

Алла Пугачева отказалась практически от всех своих друзей ради общения со своим супругом, известным шоуменом Максимом Галкиным.

Пугачева ради Галкина отказалась от друзей


На сцене Примадонна сейчас появляется крайне редко, так как завершила певческую карьеру. Но в качестве гостьи ей рады всегда. Ее часто приглашают на концерты коллеги по цеху, в их числе Лайма Вайкуле, Григорий Лепс, актер Александр Домогаров, но чаще всего получают отрицательный ответ. Пугачева все свое время посвящает семье, чему не совсем рады звездные друзья.

Обеспокоены и подписчики в Сети: уже две недели Пугачева не делится никакой информацией и фото. Причина, в принципе, понятна: она отправилась на отдых вместе с Галкиным.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 20:43
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