Солистки ВИАГра не приняли новую певицу

Участницы коллектива поделились, что очень скучают по Мише Романовой, которая ушла из группы из-за беременности. Заменившая Мишу Ольга пришлась не ко «двору» в коллективе, в частности, из-за того, что живет в Киеве, репетирует отдельно, а со «старыми» виагрянками встречается только на концертах. Кстати, Анастасия и Эрика проживают в Петербурге, часто видятся, и в творчестве у них уже отлаженные взаимоотношения.Возможно, в такой сложной ситуации, сложившейся в группе, есть доля вины Константина Меладзе: солистки намекают, что решение об участии в «ВИАГре» Меганской продюсер принимал самостоятельно, не советуясь с участницами.