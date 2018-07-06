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Солистки ВИАГра не приняли новую певицу

Анастасия Кожевникова и Эрика Герцег, солистки группы «ВИАГра», не приняли новую певицу, двадцатилетнюю студентку Ольгу Меганскую: девушки вместе выступают, но дружеских отношений не получилось.


Солистки ВИАГра не приняли новую певицу


Участницы коллектива поделились, что очень скучают по Мише Романовой, которая ушла из группы из-за беременности. Заменившая Мишу Ольга пришлась не ко «двору» в коллективе, в частности, из-за того, что живет в Киеве, репетирует отдельно, а со «старыми» виагрянками встречается только на концертах. Кстати, Анастасия и Эрика проживают в Петербурге, часто видятся, и в творчестве у них уже отлаженные взаимоотношения.

Возможно, в такой сложной ситуации, сложившейся в группе, есть доля вины Константина Меладзе: солистки намекают, что решение об участии в «ВИАГре» Меганской продюсер принимал самостоятельно, не советуясь с участницами.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 20:36
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