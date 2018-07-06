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Исследования древних ДНК решило 100-летнюю полемику в истории Юго-Восточной Азии

Юго-Восточная Азия является одним из самых генетически разнообразных регионов мира, но уже более 100 лет ученые не согласны с тем, какая теория происхождения населения района была правильной.

Исследования древних ДНК решило 100-летнюю полемику в истории Юго-Восточной Азии


Одна из теорий полагает, что коренные охотники-собиратели из Hababnhian, населявшие Юго-Восточную Азию 44 000 лет назад, самостоятельно применяли сельскохозяйственные методы без участия ранних фермеров из Восточной Азии. Другая теория, называемая «двухслойной моделью», отражает мнение о том, что мигрирующие рисовые фермеры из региона современного Китаем, заменили местных охотников-собирателей.

Академики со всего мира произвели новое исследование, в ходе которого было установлено, что ни одна теория не является абсолютно точной. Их исследование показало, что современные юго-восточные азиатские популяции производят родословную, по крайней мере, из четырех древних популяций.

ДНК из человеческих скелетных останков из Малайзии, Таиланда, Филиппин, Вьетнама, Индонезии, Лаоса и Японии, датированных еще 8000 лет назад, были извлечены для исследования. Образцы также включали ДНК охотников-собирателей Hababnnian и Jomon из Японии - выявив длинную предполагаемую генетическую связь между этими двумя популяциями.

Всего было изучено 26 древних последовательностей генома человека, и их сравнили с современными образцами ДНК людей, живущих в Юго-Восточной Азии сегодня.

Пионерские исследования особенно впечатляют, потому что жара и влажность Юго-Восточной Азии означает, что это одна из самых сложных сред для сохранения ДНК, создавая огромные проблемы для ученых.

Хью Макколл, доктор философии Центра геогенетики в Музее естественной истории Дании Копенгагенского университета сообщил: «После секвенирования 26 древних человеческих геном мы увидели, что ни одна интерпретация не соответствует сложности истории Юго-Восточной Азии. Оба - и охотники-собиратели и восточноазиатские фермеры - помогли нынешнему разнообразию в Юго-Восточной Азии с дальнейшими миграциями. Наши результаты помогают решить одну из давних споров в предыстории Юго-Восточной Азии».
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:49
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