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Курс валют на 06.07.2018

В Московском Кредитном банке РФ банковские карты «Мир» стали доступны для каждого пользователя

Московский Кредитный банк, который возглавляет российский бизнесмен Роман Авдеев, с третьего июля текущего года предлагает оформить всем желающим банковскую карту НПС -национальной платежной системы «Мир». В свою очередь карточная линейка будет пополнена Премиальной, а также Золотой картой «Мир». Стоит отметить, что их тарифы, а также стоимость обслуживания являются идентичными действующим картам Platinum и Gold современных платежных систем Masterсard, а также Visa. В случае подключения годового пакета услуг, имеет место бесплатный выпуск, а также обслуживание Премиальной и Золотой банковской карты «Мир».

Алексей Охорзин, являющийся действующим директором департамента розничных продуктов Московского Кредитного банка, рассказал, что отметив интерес к банковским картам «Мир» среди потенциальных зарплатных клиентов, команда МКБ решили их сделать доступными для каждого желающего. На сегодняшний день карты «Мир» принимают, а также обслуживают все установленные терминалы, а также банкоматы Московского Кредитного Банка. Речь также ведётся в отношении банков-партнеров по всей территории Российской Федерации.
В Московском Кредитном банке РФ банковские карты «Мир» стали доступны для каждого пользователя

В свою очередь держателям карт «Мир» предоставляется возможность воспользоваться всеми привилегиями банковских карт непосредственно в Пакете услуг. Речь идёт о снятии средств без комиссии в любых банкоматах Российской Федерации, доходе на остаток, МКБ Бонусе, cashback. Для потенциальных клиентов Московского Кредитного банка будет также действовать программа лояльности от Национальной Системы Платежных Карт «Мир». В данном случае пользователь сможет получить cashback до двадцати процентов от стоимости осуществляемых покупок непосредственно в компаниях-партнерах Платёжной Системы «Мир».
 
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Добавил: Роман Сегодня, 16:28
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