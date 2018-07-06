В Московском Кредитном банке РФ банковские карты «Мир» стали доступны для каждого пользователя

Алексей Охорзин, являющийся действующим директором департамента розничных продуктов Московского Кредитного банка, рассказал, что отметив интерес к банковским картам «Мир» среди потенциальных зарплатных клиентов, команда МКБ решили их сделать доступными для каждого желающего. На сегодняшний день карты «Мир» принимают, а также обслуживают все установленные терминалы, а также банкоматы Московского Кредитного Банка. Речь также ведётся в отношении банков-партнеров по всей территории Российской Федерации.В свою очередь держателям карт «Мир» предоставляется возможность воспользоваться всеми привилегиями банковских карт непосредственно в Пакете услуг. Речь идёт о снятии средств без комиссии в любых банкоматах Российской Федерации, доходе на остаток, МКБ Бонусе, cashback. Для потенциальных клиентов Московского Кредитного банка будет также действовать программа лояльности от Национальной Системы Платежных Карт «Мир». В данном случае пользователь сможет получить cashback до двадцати процентов от стоимости осуществляемых покупок непосредственно в компаниях-партнерах Платёжной Системы «Мир».