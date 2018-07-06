Первые фараоны прибыли на Землю с Сириуса и были представителями внеземной водной цивилизации
Ученые до сих пор пытаются раскрыть секреты древних египтян, которые оставили много документов и загадочных артефактов. Некоторые эксперты считают, что первые фараоны прибыли на Землю с Сириуса и были представителями внеземной водной цивилизации.
Если рассмотреть титул правителей на языке шумеров, он будет означать дух, выходящий из мертвого тела. Жрец Манефон составил список царей, живших на нашей планете 2000 лет назад, в котором упоминал о фараонах, правящих страной 7000 лет. Такой нюанс ученые пытаются скрыть от общества, потому что он полностью изменит историю цивилизации. Однако древний летописец не ошибся в своих расчетах, упоминая о 300000 - летнем существовании страны.
Тогда рядом с землянами были посланники богов, в числе которых находились Гор и Тот. Всемирный потоп внес изменения в управление Египтом, после чего власть стала принадлежать жрецам, за которыми стояли незримые духовные владыки. Также древние источники описывают небесных и водных небожителей, ставших правителями Земли. Эти сведения были найдены на глиняных табличках разных народов, но раньше внеземные существа жили на Марсе. Потом они были вынуждены перебраться сюда из-за космической катастрофы, вот только водные пришельцы были посланниками Сириуса, а их собратья прибыли из Ориона.
Сейчас есть много сведений об исследовании мумии Тутанхамона, но научные работы предпочли умолчать о вытянутом черепе фараона и шестипалых ногах с перепонками. Кроме того, он во время жизни никогда не употреблял рыбные деликатесы, а также до сих пор не изучены подземные туннели, протянувшиеся под Нилом в сторону Сахары. Специалисты заметили, что привычная русская матрешка является копией количества саркофагов, где лежали умершие цари.
Пирамида Хеопса имела внутри прибор, отсылающий их души на далекую родину в космосе. Это гигантское устройство из гранита и базальта привлекло к себе внимание ученого Роберта Бьювэла, успевшего выяснить, что три сооружения на плато Гиза являются зеркальными отражениями Млечного Пути и Пояса Ориона. Затем инженер Гатенбринк создал робота, чтобы изучить переходы из камер царя и царицы к облицовке конструкций. Оказалось, что туннели четко показывают на внеземные объекты, но потом власти страны запретили немцу проводить дальнейшие работы.
Египетская “Книга мертвых” идентична по основе с тибетским аналогом. Все тексты читались над умершими лицами на протяжении 70 дней, пока внеземные существа будут взвешивать, и измерять сгусток энергии, являющийся их душой. Потом его доставляли на звезду с помощью реперов, аналогично сотовой связи, где Луна и Титан выполняли функции передатчиков. Шумеры и арабы описали, как через месяц он достигал Сириуса, где проводились дальнейшие процедуры пришельцев, а потом уже заключение передавалось на Землю по особому каналу.
Если ничего не происходило, жрецы выбрасывали мумию в болото с крокодилами, но в ином случае она хранилась в саркофаге из мрамора и известняка. Эти материалы помогали предкам сохранить тело, но потом войны богов разрушили секретные лаборатории и уничтожили научные центры, после чего земляне утратили контакты со своими внеземными покровителями.