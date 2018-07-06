Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ликвидировать Пенсионный фонд

Пенсионный фонд может быть упразднен за ненадобностью из-за своей громоздкости. Так считает Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей. Он это поясняет тем, что Фонд имеет в своем составе огромное количество аппаратных чиновников, которых легко заменить компьютерными программами и "клиентскими офисами" в телефоне или на компьютере.Функции этой госструктуры может перенять Федказначейство и работать с большей эффективностью и за меньшее бюджетное финансирование. Однако специалисты называют и иные причины, которые вынуждают правительство идти на такой шаг: рост числа пенсионеров; неэффективная экономика; недостаток финансирования, при котором большая часть бюджета тратится не рационально.