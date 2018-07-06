Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ликвидировать Пенсионный фонд
Накануне внесения в Госдуму законопроекта о росте пенсионного возраста, Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей - внес предложение передать функции ПФР местным органам власти и Федказначейству. Он считает, что вся структура этого ведомства давно устарела и потому не справляется со своей задачей.
Пенсионный фонд может быть упразднен за ненадобностью из-за своей громоздкости. Так считает Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей. Он это поясняет тем, что Фонд имеет в своем составе огромное количество аппаратных чиновников, которых легко заменить компьютерными программами и "клиентскими офисами" в телефоне или на компьютере.
Функции этой госструктуры может перенять Федказначейство и работать с большей эффективностью и за меньшее бюджетное финансирование. Однако специалисты называют и иные причины, которые вынуждают правительство идти на такой шаг: рост числа пенсионеров; неэффективная экономика; недостаток финансирования, при котором большая часть бюджета тратится не рационально.
Пенсионный фонд может быть упразднен за ненадобностью из-за своей громоздкости. Так считает Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей. Он это поясняет тем, что Фонд имеет в своем составе огромное количество аппаратных чиновников, которых легко заменить компьютерными программами и "клиентскими офисами" в телефоне или на компьютере.
Функции этой госструктуры может перенять Федказначейство и работать с большей эффективностью и за меньшее бюджетное финансирование. Однако специалисты называют и иные причины, которые вынуждают правительство идти на такой шаг: рост числа пенсионеров; неэффективная экономика; недостаток финансирования, при котором большая часть бюджета тратится не рационально.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 20:15