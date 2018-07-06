Сын Антона Гусева и Евгении Феофилактовой становится звездой модельного бизнеса
В Instagram экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой появилась новая рекламная публикация, однако моделью в этом случае послужила не она сама, а ее сын Даниэль.
Бывшая супруга Антона Гусева опубликовала промо-пост магазина детской одежды и похвасталась, сколько обновок она накупила своему сыну Дэни и племяннику Мирошеньке.
При этом Женя в восторге от хорошего вкуса Даниэля, который сам выбирал вещи. Феофилактова отметила, что иногда советуется с сыном, что ей больше подходит.
Поклонники Евгении похвалили мальчика, а также нашли его очень симпатичным, «настоящим красавчиком», который очень похож на папу, но при этом мамин сын.
Кое-кто из фолловеров даже порекомендовал Евгении «купить что-нибудь» от сглаза, так как «мальчуган очень хорош».
Бывшая супруга Антона Гусева опубликовала промо-пост магазина детской одежды и похвасталась, сколько обновок она накупила своему сыну Дэни и племяннику Мирошеньке.
При этом Женя в восторге от хорошего вкуса Даниэля, который сам выбирал вещи. Феофилактова отметила, что иногда советуется с сыном, что ей больше подходит.
Поклонники Евгении похвалили мальчика, а также нашли его очень симпатичным, «настоящим красавчиком», который очень похож на папу, но при этом мамин сын.
Кое-кто из фолловеров даже порекомендовал Евгении «купить что-нибудь» от сглаза, так как «мальчуган очень хорош».