Сын Антона Гусева и Евгении Феофилактовой становится звездой модельного бизнеса

Бывшая супруга Антона Гусева опубликовала промо-пост магазина детской одежды и похвасталась, сколько обновок она накупила своему сыну Дэни и племяннику Мирошеньке.При этом Женя в восторге от хорошего вкуса Даниэля, который сам выбирал вещи. Феофилактова отметила, что иногда советуется с сыном, что ей больше подходит.Поклонники Евгении похвалили мальчика, а также нашли его очень симпатичным, «настоящим красавчиком», который очень похож на папу, но при этом мамин сын.Кое-кто из фолловеров даже порекомендовал Евгении «купить что-нибудь» от сглаза, так как «мальчуган очень хорош».