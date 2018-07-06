На Алтае задумались о постройке станции регистрации космических лучей

Об этом сообщил проректор по международной деятельности университета Роман Райкин на XXVI Европейском симпозиуме, где изучаются вопросы, связанные с космическим излучением.Райкин отметил, что Алтайский регион является наиболее оптимальным для строительства станции. Благодаря климатическим особенностям на Алтае часто ночи бывают безоблачными, а это ключевой фактор для изучения гамма-лучей и иных видов космического излучения.Алтайские ученые напомнили про успех Тукинского эксперимента, проводившегося в рамках проекта «Тайга». Так, в Республике Бурятия был построен целый научный комплекс, с помощью которого астрофизики изучали космические лучи. Однако стоимость такого комплекса чрезвычайно высока, поэтом Алтайскому университету удастся построить станцию только с привлечением федерального гранта «мегасайнс».