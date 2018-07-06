На Алтае задумались о постройке станции регистрации космических лучей
Ученые предложили построить современную станцию по поиску и регистрации космических лучей на Алтае. Соответствующую заявку подал в министерство образования и науки РФ Алтайский государственный университет. Сотрудники учреждения надеются, что им удастся получить федеральный грант, выдаваемый в рамках программы «мегасайнс».
Об этом сообщил проректор по международной деятельности университета Роман Райкин на XXVI Европейском симпозиуме, где изучаются вопросы, связанные с космическим излучением.
Райкин отметил, что Алтайский регион является наиболее оптимальным для строительства станции. Благодаря климатическим особенностям на Алтае часто ночи бывают безоблачными, а это ключевой фактор для изучения гамма-лучей и иных видов космического излучения.
Алтайские ученые напомнили про успех Тукинского эксперимента, проводившегося в рамках проекта «Тайга». Так, в Республике Бурятия был построен целый научный комплекс, с помощью которого астрофизики изучали космические лучи. Однако стоимость такого комплекса чрезвычайно высока, поэтом Алтайскому университету удастся построить станцию только с привлечением федерального гранта «мегасайнс».
Об этом сообщил проректор по международной деятельности университета Роман Райкин на XXVI Европейском симпозиуме, где изучаются вопросы, связанные с космическим излучением.
Райкин отметил, что Алтайский регион является наиболее оптимальным для строительства станции. Благодаря климатическим особенностям на Алтае часто ночи бывают безоблачными, а это ключевой фактор для изучения гамма-лучей и иных видов космического излучения.
Алтайские ученые напомнили про успех Тукинского эксперимента, проводившегося в рамках проекта «Тайга». Так, в Республике Бурятия был построен целый научный комплекс, с помощью которого астрофизики изучали космические лучи. Однако стоимость такого комплекса чрезвычайно высока, поэтом Алтайскому университету удастся построить станцию только с привлечением федерального гранта «мегасайнс».
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 20:45