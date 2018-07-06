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Автобренд Mercedes-Benz анонсировал электрический суперкар

Немецкий бренд выпустит электрическую версию суперкара Mercedes-Benz. Накануне была показана концепция, непосредственно в которой будет выполнено авто. Компания решила выпустить версию под стиль гоночных болидов тридцатых годов прошлого века.

Автобренд Mercedes-Benz анонсировал электрический суперкар


Специалисты компании создали скульптуру, показывающую, в каком именно направлении будет двигаться бренд в рамках проектирования электрического суперкара. Согласно некоторой информации, презентация авто состоится в августе текущего года в Пеббл Бич во время Конкурса элегантности. Суперкар Mercedes-Benz (рабочее название Aesthetics Progressive Luxury) является одноместным авто, являющимся отсылкой к ранним гоночным болидам немецкого бренда тридцатых годов 20 столетия. Одним из них выступает W125. Данное авто под управлением Рудольфа Караччиола в 1938 году установило на суше рекорд скорости. Машина разогналась до 427,9 км/ч на автотрассе между Франкфуртом, а также Дармштадтом.

Пока не озвучиваются технические подробности новой версии суперкара Mercedes-Benz. Согласно ожиданиям, он получит электрический силовой агрегат нового поколения, который по мощности превзойдет мотор, применяемый на версии SLS E-Cell. Последняя управляется четырьмя электродвигателями на 750 л.с.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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