В каких случаях беременным безопасно летать самолетом - учёные

Если женщина здорова, можно смело воспользоваться авиатранспортом, что в период летних отпусков очень актуально. Конечно, некий дискомфорт при перелетах испытывают все из-за снижения парциального давления кислорода. Этот факт обусловлен тем, что на определенной высоте атмосферное давление ниже, чем на поверхности земли.Что касается плода, то в его крови содержится большое количество эритроцитов, а с 11-13 недель начинается активный синтез фетального гемоглобина, поэтому перелеты будущему ребенку не страшны. Но это относится только к абсолютно здоровым беременным женщинам. Если есть хоть малейшие сомнения по поводу самочувствия будущей мамы, безопаснее выбрать другой вид транспорта для путешествия.