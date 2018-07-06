В каких случаях беременным безопасно летать самолетом - учёные
На вопрос - безопасно ли летать беременным в самолетах – ученые дают конкретный ответ, что категорически запрещено летать беременным с тяжелой формой анемии. Кроме того, небезопасны перелеты женщин в положении при противопоказаниях, предписанных медиками.
Если женщина здорова, можно смело воспользоваться авиатранспортом, что в период летних отпусков очень актуально. Конечно, некий дискомфорт при перелетах испытывают все из-за снижения парциального давления кислорода. Этот факт обусловлен тем, что на определенной высоте атмосферное давление ниже, чем на поверхности земли.
Что касается плода, то в его крови содержится большое количество эритроцитов, а с 11-13 недель начинается активный синтез фетального гемоглобина, поэтому перелеты будущему ребенку не страшны. Но это относится только к абсолютно здоровым беременным женщинам. Если есть хоть малейшие сомнения по поводу самочувствия будущей мамы, безопаснее выбрать другой вид транспорта для путешествия.
Если женщина здорова, можно смело воспользоваться авиатранспортом, что в период летних отпусков очень актуально. Конечно, некий дискомфорт при перелетах испытывают все из-за снижения парциального давления кислорода. Этот факт обусловлен тем, что на определенной высоте атмосферное давление ниже, чем на поверхности земли.
Что касается плода, то в его крови содержится большое количество эритроцитов, а с 11-13 недель начинается активный синтез фетального гемоглобина, поэтому перелеты будущему ребенку не страшны. Но это относится только к абсолютно здоровым беременным женщинам. Если есть хоть малейшие сомнения по поводу самочувствия будущей мамы, безопаснее выбрать другой вид транспорта для путешествия.
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 15:45