Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану Осинцеву

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 25 Июн 2018 в 7:09 PDT

Вот только зрители не ожидали столь негативной реакции девушки на любезность парня. Дарья пришла на кухню и вылила Ивану кофе на голову, после чего кинула в него тарелкой. Недовольная участница телестройки предупредила Осинцева, что, если вдруг он принесет ей хоть что-то еще раз, то это окажется у него на голове.К слову, другие участники не поняли такой реакции от Дарьи, а Оксана Ряска и вовсе назвала ее сумасшедшей.В свою очередь Сергей Кучеров попытался уговорить Друзяк убрать за собой на кухне, на что в ответ был назван «конченым неудачником». Сергей едва сдержал себя в руках, а Осинцев принял удар на себя, и между Дашей и Иваном развязалась потасовка.