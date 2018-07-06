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Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану Осинцеву

Новенький участник реалити-шоу «Дом-2» Иван Осинцев приготовил и принес Даше Друзяк кофе и сырники.

Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану Осинцеву

Вот только зрители не ожидали столь негативной реакции девушки на любезность парня. Дарья пришла на кухню и вылила Ивану кофе на голову, после чего кинула в него тарелкой. Недовольная участница телестройки предупредила Осинцева, что, если вдруг он принесет ей хоть что-то еще раз, то это окажется у него на голове.

К слову, другие участники не поняли такой реакции от Дарьи, а Оксана Ряска и вовсе назвала ее сумасшедшей.

В свою очередь Сергей Кучеров попытался уговорить Друзяк убрать за собой на кухне, на что в ответ был назван «конченым неудачником». Сергей едва сдержал себя в руках, а Осинцев принял удар на себя, и между Дашей и Иваном развязалась потасовка.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:55
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