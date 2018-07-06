Сейшельская площадка «Дома-2» на время будет закрыта

Если быть точнее, то уже в августе наставники, участники, гости и эксперты снова будут обсуждать проблемы довомцев, пребывающих на Сейшелах, но уже в новой студии.Следом за шоу в тропиках ведущие объявили о закрытии шоу «Разбор недели», так как студия одна, а шоу разные. Накануне главный поклонник телестройки Сергей Ляпин рассказал, что городские квартиры, где ранее проводились съемки, также закрыли на ремонт.К слову, ведущий Андрей Черкасов сообщил, что и на Острове любви в скором времени произойдут большие перемены.