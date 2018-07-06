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Сейшельская площадка «Дома-2» на время будет закрыта

Ведущие реалити-шоу «Дом-2» сообщили, что «Остров любви» на время будет закрыт.

Сейшельская площадка «Дома-2» на время будет закрыта

Если быть точнее, то уже в августе наставники, участники, гости и эксперты снова будут обсуждать проблемы довомцев, пребывающих на Сейшелах, но уже в новой студии.

Следом за шоу в тропиках ведущие объявили о закрытии шоу «Разбор недели», так как студия одна, а шоу разные. Накануне главный поклонник телестройки Сергей Ляпин рассказал, что городские квартиры, где ранее проводились съемки, также закрыли на ремонт.

К слову, ведущий Андрей Черкасов сообщил, что и на Острове любви в скором времени произойдут большие перемены.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:46
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