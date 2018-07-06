Зрители «Дома-2» уверены, что Марина Африкантова ищет вне Периметра нового мужчину

«А я вот давно начала замечать, что Маринка публикует в соцсетях фотографии с отелей, ресторанов и ночных клубок, которые были сделаны ночью. Явно она вне Периметра подыскивает себе богатенького немца или шведа, а не ищет место, где бы отпраздновать свой девичник!», - написал один из зрителей «Дома-2» в Сети.

Ни для кого не является секретом, что обворожительную блондинку всегда относят к старожилам прославленной телестройки. Марине очень повезло, ведь помимо того, что она всегда остается фаворитом у руководства «Дома-2», девушка еще и имеет очень большую армию преданных поклонников.Зрители уверены, что после того, как Роман Капаклы всерьез задумается о том, чтобы повести Африкантову под венец, блондинка может отказаться променять свою счастливую, беззаботную и радужную жизнь на перспективу торговать одеждой в небольшом собственном магазине.По словам фанатов «Дома-2», Марину Африкантову не интересует съемная однокомнатная квартира или постоянная слежка за своим молодым человеком, который явно после ухода за ворота отправиться работать в спортивный зал. В приоритете у девушки не кубики Романа Капаклы, а нолики на банковской карте того мужчины, с кем она в дальнейшем будет жить.В последнее время зрители начали замечать, что пока в ночных выпусках «Дома-2» участники устраивают драки, «роют» носом сейшельский песок и вытанцовывают на столе и диванах, Марина Африкантова загадочно отсутствует. Этот момент толкнул некоторых фанатов реалити задуматься над тем, что блондинка может искать по ночам в клубах и ресторанах богатеньких мужчин.