В генах плоских червей хранится секрет долголетия

По словам профессора Березикова, ученые долгое время изучали разновидности плоских червей, способных восстанавливать тело, если оно получило повреждение. В ходе исследований было установлено, что такие гены при вживлении их в геном человека могли бы избавить людей от болезней, возникающих в результате старения.Эти гены препятствуют изменению клеточной структуры на протяжении всей жизни червей. Так, генетики провели эксперимент, в рамках которого одну особь разделили на несколько сегментов. Впоследствии ученые сохранили жизнь не только донорской особи, но и создали целую колонию червей из его сегментов.Суть долголетия заключается в том, что во время регенерации у червей увеличивается длина теломеров, ответственных за продолжительность жизни всех существ.