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В генах плоских червей хранится секрет долголетия

Голландские генетики установили, что черви могут избавить человечество от проблемы старения. Группа ученых из Гронинченского университета обнаружила у червей вида Macrostomum lignano гены, которые позволяют им регенерировать поврежденные участки тела и увеличивать продолжительность жизни.

В генах плоских червей хранится секрет долголетия


По словам профессора Березикова, ученые долгое время изучали разновидности плоских червей, способных восстанавливать тело, если оно получило повреждение. В ходе исследований было установлено, что такие гены при вживлении их в геном человека могли бы избавить людей от болезней, возникающих в результате старения.

Эти гены препятствуют изменению клеточной структуры на протяжении всей жизни червей. Так, генетики провели эксперимент, в рамках которого одну особь разделили на несколько сегментов. Впоследствии ученые сохранили жизнь не только донорской особи, но и создали целую колонию червей из его сегментов.

Суть долголетия заключается в том, что во время регенерации у червей увеличивается длина теломеров, ответственных за продолжительность жизни всех существ.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 12:45
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