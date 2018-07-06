Краб отомстил поедавшей его китаянке

Как рассказали журналисты Daily Mail, жительница Китая лакомилась блюдом под названием «Пьяный краб», достаточно популярным в Китае. Перед подачей на стол повар вымачивает живого краба в алкоголе до тех пор, пока он не перестает шевелиться.Видимо, лакомившаяся столь экзотическим блюдом девушка надкусила крабу конечности, и он рефлекторно закусил губу девушки. С трудом удалось оторвать ракообразное, при этом китаянка испытывала сильную боль.В общем, любители экзотической пищи должны помнить: иногда еда может оказаться очень мстительной и непредсказуемой.