Краб отомстил поедавшей его китаянке
Схватка поедавшей краба китаянки с ракообразным запечатлена в ролике, появившемся на Xigua Video. По всему видно, что краб решил отомстить кровожадной девушке перед своей кончиной.
Как рассказали журналисты Daily Mail, жительница Китая лакомилась блюдом под названием «Пьяный краб», достаточно популярным в Китае. Перед подачей на стол повар вымачивает живого краба в алкоголе до тех пор, пока он не перестает шевелиться.
Видимо, лакомившаяся столь экзотическим блюдом девушка надкусила крабу конечности, и он рефлекторно закусил губу девушки. С трудом удалось оторвать ракообразное, при этом китаянка испытывала сильную боль.
В общем, любители экзотической пищи должны помнить: иногда еда может оказаться очень мстительной и непредсказуемой.
Как рассказали журналисты Daily Mail, жительница Китая лакомилась блюдом под названием «Пьяный краб», достаточно популярным в Китае. Перед подачей на стол повар вымачивает живого краба в алкоголе до тех пор, пока он не перестает шевелиться.
Видимо, лакомившаяся столь экзотическим блюдом девушка надкусила крабу конечности, и он рефлекторно закусил губу девушки. С трудом удалось оторвать ракообразное, при этом китаянка испытывала сильную боль.
В общем, любители экзотической пищи должны помнить: иногда еда может оказаться очень мстительной и непредсказуемой.
Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 12:00