США опубликовали рассекречены записи проведения ядерных испытаний
Соединенными Штатами Америки организована публикация сотен видеозаписей, основная тема которых – демонстрация ядерных взрывов. Основанием ученым для показа, послужил недавно полученный доступ к содержанию секретных материалов на данную тему. Данным способом, специалисты акцентируют внимание человечества на принятие мер, предупреждающих возможные последствия и катастрофы.
Национальной лабораторией имени Лоуренса, рассекречено содержание 250-ти видеозаписей, демонстрирующих испытания ядерного оружия, которые проводились в период 1950-х - 1960-х годов. За весь этот промежуток времени США произвели испытания 210-ти ядерных взрывов, уточняется агентством Nation News на основании анализа полученных данных. Все полученные материалы по съемкам, ученые разместили на площадке своего аккаунта в YouTube.
Как поясняют сотрудники лаборатории, занимающейся разработками ядерного оружия, полученное видео опубликовано с целью показать человечеству все возможные масштабы разрушений и последствий от подобного вида вооружения. Акцентируется внимание на необходимости полного отказа от использования данных ядерных разработок, сообщает телеканал 360.