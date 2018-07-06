США опубликовали рассекречены записи проведения ядерных испытаний

Национальной лабораторией имени Лоуренса, рассекречено содержание 250-ти видеозаписей, демонстрирующих испытания ядерного оружия, которые проводились в период 1950-х - 1960-х годов. За весь этот промежуток времени США произвели испытания 210-ти ядерных взрывов, уточняется агентством Nation News на основании анализа полученных данных. Все полученные материалы по съемкам, ученые разместили на площадке своего аккаунта в YouTube.Как поясняют сотрудники лаборатории, занимающейся разработками ядерного оружия, полученное видео опубликовано с целью показать человечеству все возможные масштабы разрушений и последствий от подобного вида вооружения. Акцентируется внимание на необходимости полного отказа от использования данных ядерных разработок, сообщает телеканал 360.