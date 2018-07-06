Ученые прогнозируют необратимую катастрофу Балтийского моря

Дело в том, что процесс деоксигинации (потеря кислорода) в Балтийском море начался, как доказывают ученые, не 1950-х годах, как считалось ранее, а еще в 1900-х годах. Основной причиной постоянного снижения содержания кислорода в акватории моря называют негативное воздействие деятельности человека на природу.Извлеченный со дна Балтики четырехметровый керн позволил ученым провести исследовательские работы с данным образцом и сделать вывод, что к катастрофе Балтийское море подталкивает еще и глобальное изменение климатических условий. К сожалению, за последние сто лет ситуация к лучшему не изменилась. Единственным способом спасти море является еще более интенсивное снижение факторов влияния человека на экологию Балтики.