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Ученые прогнозируют необратимую катастрофу Балтийского моря

Исследования немецких и финских ученых касательно Балтийского моря неутешительны: необратимую катастрофу прогнозируют специалисты. О таких выводах сообщает Европейский Союз наук о Земле.

Ученые прогнозируют необратимую катастрофу Балтийского моря


Дело в том, что процесс деоксигинации (потеря кислорода) в Балтийском море начался, как доказывают ученые, не 1950-х годах, как считалось ранее, а еще в 1900-х годах. Основной причиной постоянного снижения содержания кислорода в акватории моря называют негативное воздействие деятельности человека на природу.

Извлеченный со дна Балтики четырехметровый керн позволил ученым провести исследовательские работы с данным образцом и сделать вывод, что к катастрофе Балтийское море подталкивает еще и глобальное изменение климатических условий. К сожалению, за последние сто лет ситуация к лучшему не изменилась. Единственным способом спасти море является еще более интенсивное снижение факторов влияния человека на экологию Балтики.
 
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Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 11:30
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