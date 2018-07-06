Психологи назвали причины повышенной усталости в отпусках

Отпускное недомогание связывают с «досуговой болезнью»: находящийся долгий период в режиме недосыпов и стрессов человек, расслабившись, начинает заболевать. У него появляется чувство усталости, слабость, головокружение, хотя, как правило, в отпуске спят больше. Проведенные с 1128 мужчинами и 765 женщинами психологические опыты показали, что синдрому повышенной усталости в отпуске больше всех подвержены люди, занимающие руководящие должности или много работающие сверхурочно.Кроме того, в отпуске причинами недомогания может стать алкоголь и смена места сна. Поэтому следует помнить, что здоровый образ жизни нужно вести в течение года, а не копить до отпуска усталость, иначе вы не сможете отдохнуть в полную силу.