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Психологи назвали причины повышенной усталости в отпусках

Нередки случаи, когда в долгожданном отпуске человек чувствует себя еще более усталым и разбитым, чем на работе. Ученые-психологи из Нидерландов назвали причины повышенной усталости.


Психологи назвали причины повышенной усталости в отпусках


Отпускное недомогание связывают с «досуговой болезнью»: находящийся долгий период в режиме недосыпов и стрессов человек, расслабившись, начинает заболевать. У него появляется чувство усталости, слабость, головокружение, хотя, как правило, в отпуске спят больше. Проведенные с 1128 мужчинами и 765 женщинами психологические опыты показали, что синдрому повышенной усталости в отпуске больше всех подвержены люди, занимающие руководящие должности или много работающие сверхурочно.

Кроме того, в отпуске причинами недомогания может стать алкоголь и смена места сна. Поэтому следует помнить, что здоровый образ жизни нужно вести в течение года, а не копить до отпуска усталость, иначе вы не сможете отдохнуть в полную силу.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 11:15
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