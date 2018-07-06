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Ученые создали искусственные внешние легкие для младенцев

Международная группа ученых создала искусственные внешние легкие, которые помогут недоношенным младенцам самостоятельно дышать, прогоняя кровь по каналам и насыщая ее кислородом, пишет Biomicrofluidics.

Ученые создали искусственные внешние легкие для младенцев


Легкие - орган, формирующийся в конце беременности, поэтому недоношенные младенцы страдают от синдрома, связанного с неразвитостью легочной системы. Ранее новорожденных приходилось подключать к искусственным аппаратам с громоздкими насосами, однако физики из Германии и Канады разработали искусственные легкие, состоящие из каналов, внутри которых кровь протекает самостоятельно.

Для свободной циркуляции крови физики создали две мембраны с пористой структурой, расположив данные структуры параллельно друг другу. Таким образом сформировались каналы, по которым и течет кровь, не смешиваясь с внешней средой. Одновременно материал достаточно тонкий, что позволяет крови получать кислород из атмосферы.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 06:00
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