Ученые создали искусственные внешние легкие для младенцев

Легкие - орган, формирующийся в конце беременности, поэтому недоношенные младенцы страдают от синдрома, связанного с неразвитостью легочной системы. Ранее новорожденных приходилось подключать к искусственным аппаратам с громоздкими насосами, однако физики из Германии и Канады разработали искусственные легкие, состоящие из каналов, внутри которых кровь протекает самостоятельно.Для свободной циркуляции крови физики создали две мембраны с пористой структурой, расположив данные структуры параллельно друг другу. Таким образом сформировались каналы, по которым и течет кровь, не смешиваясь с внешней средой. Одновременно материал достаточно тонкий, что позволяет крови получать кислород из атмосферы.