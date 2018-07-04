Официальным банком фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге стал Промсвязьбанк

Стоит отметить, что владельцы карт этого банка смогут купить билеты на VK Fest на 20 процентов дешевле. При этом все желающие могут достаточно просто стать клиентами ПСБ, и это предоставит им массу привилегий и при приобретении, и на самом фестивале. Чтобы стать клиентом кредитной организации, необходимо направить заявление на эмиссию платежной«Твой кэшбэк», после чего ее можно будет забрать в банковском офисе, или ее доставит курьер.Для проведения фестиваля власти выделили территорию, равную площади 42 футбольных полей, и там установят четыре сцены. На VK Fest выступят российские знаменитости: Диана Арбенина, Баста, Джиган, «Чайф», Елена Темникова, LOBODA, «Ногу свело». Будут и новшество – на «Зеленой сцене» музыканты мбудут исполнять джаз и академическую музыку. Недалеко от «Синей сцены» Промсвязьбанк разместит закрытую лаунж-зону, и с второго этажа будут видны все выступления.Однако фестиваль порадеет гостей не только выступлениями российских звезд. Подготовлено проведение лекций, мастер-классов. Также у людей будет возможность побеседовать с популярными блогерами, стать участниками творческих конкурсов, компьютерных состязаний и других мероприятий. Гостей все время будут обеспечивать фудкортом. Будет выделена зона «Искусство», где участники VK Fest станут состязаться в творческом плане, создавая логотипы и дизайн банковских карт. С целью проведения таких конкурсов установят стенды для граффити. Промсвязьбанк приготовил победителям ценные призы.До начала фестиваля ПСБ в своемв социальной сети «ВКонтакте» проведет розыгрыш нескольких билетов. Клиентам советуют отслеживать анонсы и новости в группе банковского учреждения.