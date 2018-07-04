Официальным банком фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге стал Промсвязьбанк
Официальным банков самого масштабного развлекательно фестиваля VK Fest, который проводится в Санкт-Петербурге, стал Промсвязьбанк (ПСБ). Четвертый фестиваль будет проведен с 28-го по 29-е июля нынешнего года. Местом проведения этого мероприятия станет Парк 300-летия города на Неве на побережье Финского залива, пишет «Соловей.Инфо».
Стоит отметить, что владельцы карт этого банка смогут купить билеты на VK Fest на 20 процентов дешевле. При этом все желающие могут достаточно просто стать клиентами ПСБ, и это предоставит им массу привилегий и при приобретении билетов, и на самом фестивале. Чтобы стать клиентом кредитной организации, необходимо направить заявление на эмиссию платежной карты «Твой кэшбэк», после чего ее можно будет забрать в банковском офисе, или ее доставит курьер.
Для проведения фестиваля власти выделили территорию, равную площади 42 футбольных полей, и там установят четыре сцены. На VK Fest выступят российские знаменитости: Диана Арбенина, Баста, Джиган, «Чайф», Елена Темникова, LOBODA, «Ногу свело». Будут и новшество – на «Зеленой сцене» музыканты мбудут исполнять джаз и академическую музыку. Недалеко от «Синей сцены» Промсвязьбанк разместит закрытую лаунж-зону, и с второго этажа будут видны все выступления.
Однако фестиваль порадеет гостей не только выступлениями российских звезд. Подготовлено проведение лекций, мастер-классов. Также у людей будет возможность побеседовать с популярными блогерами, стать участниками творческих конкурсов, компьютерных состязаний и других мероприятий. Гостей все время будут обеспечивать фудкортом. Будет выделена зона «Искусство», где участники VK Fest станут состязаться в творческом плане, создавая логотипы и дизайн банковских карт. С целью проведения таких конкурсов установят стенды для граффити. Промсвязьбанк приготовил победителям ценные призы.
До начала фестиваля ПСБ в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» проведет розыгрыш нескольких билетов. Клиентам советуют отслеживать анонсы и новости в группе банковского учреждения.