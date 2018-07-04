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НЛО преследовали 20 минут пассажирский поезд во Владимирской области

По словам очевидцев, 27 июня, примерно в 10 часов утра, в небе над одним из городов Владимирской области они заметили два НЛО, которые преследовали пассажирский поезд целых 20 минут.

НЛО преследовали 20 минут пассажирский поезд во Владимирской области


27 июня во Владимирской области пассажиры поезда Нижний Новгород – Москва стали очевидцами странного явления. Они увидели два неопознанных летающих объекта, которые преследовали пассажирский состав на протяжении 20 минут. Свидетели странного явления успели быстро среагировать и запечатлеть на видеокамеры полет НЛО в небе.

НЛО преследовали 20 минут пассажирский поезд во Владимирской области


Уфологи напомнили, что инопланетные корабли зачастую наведываются во Владимирскую область. Последний случай был зафиксирован в минувшем году, когда инопланетный аппарат появился после грозы.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:30
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