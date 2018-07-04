НЛО преследовали 20 минут пассажирский поезд во Владимирской области

27 июня во Владимирской области пассажиры поезда Нижний Новгород – Москва стали очевидцами странного явления. Они увидели два неопознанных летающих объекта, которые преследовали пассажирский состав на протяжении 20 минут. Свидетели странного явления успели быстро среагировать и запечатлеть на видеокамеры полет НЛО в небе.Уфологи напомнили, что инопланетные корабли зачастую наведываются во Владимирскую область. Последний случай был зафиксирован в минувшем году, когда инопланетный аппарат появился после грозы.