Финалист «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов сообщил цену счастья

Победитель седьмой «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов поведал, что его постоянно спрашивают о цене счастья, однако сначала он сам не знал, как на данный вопрос ответить. У Похабова на первом месте было зарабатывание денег, а потом уже он думал о душе. В соцсети экстрасенс написал, что счастливым стал, только найдя свой истинный путь, после чего появился достаток, а также удовлетворение жизнью. Алексей поведал, что уже 16 лет занимается разными духовными практиками. Поначалу мужчина учился «выходить из собственного тела», а после «рунами и практической магией».Однажды Похабов спросил у мудреца о способе продолжения жизни со смыслом. На что он ответил, что стоит меньше тратить времени и сил, достаточно сделать только один поступок, однако очень важный, который наполнит жизнь смыслом, а также не позволит прожить жизнь зря.