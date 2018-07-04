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Финалист «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов сообщил цену счастья

Алексей Похабов поведал, как достичь определенного состояния, так как его об этом часто спрашивают.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов сообщил цену счастья


Победитель седьмой «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов поведал, что его постоянно спрашивают о цене счастья, однако сначала он сам не знал, как на данный вопрос ответить. У Похабова на первом месте было зарабатывание денег, а потом уже он думал о душе. В соцсети экстрасенс написал, что счастливым стал, только найдя свой истинный путь, после чего появился достаток, а также удовлетворение жизнью. Алексей поведал, что уже 16 лет занимается разными духовными практиками. Поначалу мужчина учился «выходить из собственного тела», а после «рунами и практической магией».

Финалист «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов сообщил цену счастья


Однажды Похабов спросил у мудреца о способе продолжения жизни со смыслом. На что он ответил, что стоит меньше тратить времени и сил, достаточно сделать только один поступок, однако очень важный, который наполнит жизнь смыслом, а также не позволит прожить жизнь зря.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40
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