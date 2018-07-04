Скончался сын Тины Тёрнер

В данное время в доме сына Тёрнер находятся следователи, где проводят ряд расследований. По информации западных информагентств, пятидесятидевятилетний Крейг Тёрнер работал в Сан-Фернандо в сфере недвижимости. Сама же исполнительница песен узнала касательно ухода из жизни Крейга, когда была на неделе высокой моды во Франции.С отцом уже покойного сына Тина Тёрнер не состояла в браке. У популярной певицы также есть второй сын, которого артистка родила браке с Айком Тёрнером в 1974 году.