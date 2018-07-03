Нейробиологи раскрыли секрет интеллекта попугаев

«Область мозга, играющая важную роль в разведке приматов, называется ядрами понтинов. Эта структура передает информацию между двумя самыми большими областями мозга: корой и мозжечком, что позволяет обрабатывать более высокого порядка и более сложное поведение. У людей и приматов ядра понтинов больше по сравнению с другими млекопитающими. Это придает смысл нашим познавательным способностям », - пояснил психолог Кристиан Гутьеррес-Ибанес.Птицы имеют очень маленькие ядра понтинов. Вместо этого они имеют аналогичную структуру, называемую медиальным спироформным ядром (SpM), имеющим аналогичную связность. Расположенная в другой части мозга, SpM делает то же самое, что и ядра понтинов, распространяя информацию между корой и мозжечком. «Эта петля между корой и мозжечком важна для планирования и выполнения сложного поведения», - сказал Дуг Уайли, профессор психологии и соавтор нового исследования.Ученые изучали мозги птиц, сравнивая относительный размер SpM с остальной частью мозга. Они определили, что у попугаев SpM намного больше, чем у других птиц.«SpM распространен у попугаев в два-пять раз больше, чем у других птиц. Независимо, попугаи развили увеличенную область, которая соединяет кору и мозжечок, подобно приматам. Это еще один увлекательный пример сближения между попугаями и приматами. Он начинается со сложного поведения, такого как использование инструмента и самосознания, а также может быть замеченным в мозге. Чем больше мы смотрим на мозги, тем больше схожести мы видим », - сказал Гутьеррес.Исследовательская группа надеется более внимательно изучить SpM у попугаев, чтобы понять, какие типы информации идут туда и почему.«Это может служить отличным способом изучения того, как подобный процесс на основе понтинов происходит у людей. Это может дать нам способ лучше понять, как работают мозги человека», - добавил Гутьеррес.