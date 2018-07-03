Кислород в атмосфере кометы Чурюмова-Герасименка не создается на ее поверхности

Космический корабль Rosetta Европейского космического агентства исследовал комету 67P / Чурюмова-Герасименко во время своего путешествия вокруг Солнца с августа 2014 года по сентябрь 2016 года, в конечном итоге врезавшись на его поверхность, сбросив зонд.Когда комета приближается к Солнцу, лед на его поверхности «возвышается» - превращается из твердого в газообразующий газовую атмосферу, называемую комой. Анализ комы приборами на Rosetta показал, что он содержит не только воду, монооксид углерода и диоксид углерода, как ожидалось, но также и молекулярный кислород.Молекулярный кислород состоит из двух атомов кислорода, соединенных вместе, а на Земле он необходим для жизни, где он образуется при фотосинтезе. Ранее он был обнаружен вокруг некоторых ледяных лун Юпитера, но его не ожидали найти вокруг кометы. Научная команда Rosetta изначально сообщала, что кислород, скорее всего, из основного тела кометы или ядра. Это означало, что он уже был, когда сама комета сформировалась в начале Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад.Члены команды Rosetta проанализировали данные о кислороде 67P в свете новой теории. Сообщается, что предлагаемый механизм производства кислорода на поверхности кометы недостаточен для объяснения наблюдаемых уровней в коме.«Мы протестировали новую теорию образования поверхностного молекулярного кислорода с помощью наблюдений за энергичными ионами, инициирующие поверхностные процессы, которые могут привести к образованию молекулярного кислорода. Мы обнаружили, что количество присутствующих энергетических ионов не может обеспечить достаточный молекулярный кислород для учета для количества молекулярного кислорода, наблюдаемого в коме ». – сообщает ведущий автор Кевин Херитье из Отделения физики им. Империала.Новый анализ согласуется с первоначальным заключением команды, что молекулярный кислород, скорее всего, является изначальным. Другие теории были предложены и еще не могут быть исключены, но исконная теория в настоящее время лучше всего подходит для данных. Это также подтверждается недавними теориями, которые пересматривают образование молекулярного кислорода в темных облаках и присутствие молекулярного кислорода в ранней Солнечной системе. В этой модели молекулярный кислород создавал застывание на мелких пылевых зернах. Эти зерна собрали больше материала, в конечном итоге создавая комету и блокируя кислород в ядре.