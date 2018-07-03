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Ученые: Пришельцы перепрограммировали сознание жителей Земли

Загадочные сигналы, которые поступают из космоса или морской бездны, ученые не могут расшифровать, потому что внеземные цивилизации умнее жителей Земли. Пришельцы перепрограммировали их сознание, пытаясь доказать реальность своего существования.

По словам астронома Лорда Мартина, такие послания могут быть от существ, которые давно исчезли, но они хотели сообщить людям о разумных собратьях, живущих в других местах Вселенной. В последнее время НЛО часто появляются в разных уголках мира, потому что гуманоиды решили доставить сюда внеземной разум, способный помочь землянам начать новую эру.

Ученые: Пришельцы перепрограммировали сознание жителей Земли


Ученые должны искать их следы на ближайших планетах, потому что технологии не позволяют им исследовать иные галактики. Кроме того, сигналы из параллельных миров тоже не распознаются человеком из-за примитивности мозга, не способного воспринять настоящую реальность. Внеземные силы ограничили пространство, не позволяя понять истинные космические процессы, связанные с эволюцией различных форм жизни.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:40
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