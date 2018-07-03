Ученые: Пришельцы перепрограммировали сознание жителей Земли

По словам астронома Лорда Мартина, такие послания могут быть от существ, которые давно исчезли, но они хотели сообщить людям о разумных собратьях, живущих в других местах Вселенной. В последнее время НЛО часто появляются в разных уголках мира, потому что гуманоиды решили доставить сюда внеземной разум, способный помочь землянам начать новую эру.Ученые должны искать их следы на ближайших планетах, потому что технологии не позволяют им исследовать иные галактики. Кроме того, сигналы из параллельных миров тоже не распознаются человеком из-за примитивности мозга, не способного воспринять настоящую реальность. Внеземные силы ограничили пространство, не позволяя понять истинные космические процессы, связанные с эволюцией различных форм жизни.