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Британец с редким геном вылечил диабет первого типа благодаря диете и физической нагрузке

Британец с редким геном вылечил диабет первого типа благодаря диете и физической нагрузке. Медики пока не могут понять процесс запущенного механизма в организме пациента, но пытаются найти спасительную макромолекулу.

Мужчина в возрасте 31 года был ветераном армии, но после выявленного недуга стал принимать инсулин. После 2010 г прошло 7 лет и анализы человека удивили врачей, потому что уровень сахара в крови нормализовался. Затем житель Давентри прошел тесты, после чего у него был найден ген, способный запустить иммунитет и поджелудочную железу, вырабатывающую важное вещество.

Британец с редким геном вылечил диабет первого типа благодаря диете и физической нагрузке


Человек кроме продуктов с высоким содержанием цинка, употреблял много овощей, а также в меню входили жирные виды рыбы и орехи. Кроме того, он преодолевал дистанцию 60 миль. Пациент 20 месяцев живет без инсулина, избавившись от опасного недуга. После голодания и 30-минутного бега иммунная система стала работать, и мозг стал посылать органу сигналы, касающиеся выработки гормона.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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