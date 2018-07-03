Британец с редким геном вылечил диабет первого типа благодаря диете и физической нагрузке

Мужчина в возрасте 31 года был ветераном армии, но после выявленного недуга стал принимать инсулин. После 2010 г прошло 7 лет и анализы человека удивили врачей, потому что уровень сахара в крови нормализовался. Затем житель Давентри прошел тесты, после чего у него был найден ген, способный запустить иммунитет и поджелудочную железу, вырабатывающую важное вещество.Человек кроме продуктов с высоким содержанием цинка, употреблял много овощей, а также в меню входили жирные виды рыбы и орехи. Кроме того, он преодолевал дистанцию 60 миль. Пациент 20 месяцев живет без инсулина, избавившись от опасного недуга. После голодания и 30-минутного бега иммунная система стала работать, и мозг стал посылать органу сигналы, касающиеся выработки гормона.