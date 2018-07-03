Ученые: Волки из Чернобыля могут стать виновниками распространения мутантных генов по всей Европе
Последние исследования колумбийских специалистов, касающиеся чернобыльских волков, показали, что они могут стать виновниками распространения мутантных генов на территории Европы. Звери покидают места в “мертвой зоне” и начинают завоевывать новые земли.
После трагедии на АЭС здесь с 1986 г живут многие животные. В зоне встречаются рыси, что также относится к лошадям и кабанам. Молодые самцы уходят из такой среды, являясь переносчиками опасного генома. Сейчас в этом месте сохраняется высокий уровень загрязнения, не влияющий на популяцию представителей фауны.
Отсутствие населения в Припяти тоже благотворно влияет на жизнь животных в заповеднике. Ученые решили проследить за перемещением 14 2-годичных добровольцев, имеющих ошейники с GPS. Было замечено, что последний хищник находится на 300- километровом расстоянии от этого места 21 день. Они собираются продолжить изучение данного вопроса в чистых районах.
После трагедии на АЭС здесь с 1986 г живут многие животные. В зоне встречаются рыси, что также относится к лошадям и кабанам. Молодые самцы уходят из такой среды, являясь переносчиками опасного генома. Сейчас в этом месте сохраняется высокий уровень загрязнения, не влияющий на популяцию представителей фауны.
Отсутствие населения в Припяти тоже благотворно влияет на жизнь животных в заповеднике. Ученые решили проследить за перемещением 14 2-годичных добровольцев, имеющих ошейники с GPS. Было замечено, что последний хищник находится на 300- километровом расстоянии от этого места 21 день. Они собираются продолжить изучение данного вопроса в чистых районах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00