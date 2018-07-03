Ученые: Волки из Чернобыля могут стать виновниками распространения мутантных генов по всей Европе

После трагедии на АЭС здесь с 1986 г живут многие животные. В зоне встречаются рыси, что также относится к лошадям и кабанам. Молодые самцы уходят из такой среды, являясь переносчиками опасного генома. Сейчас в этом месте сохраняется высокий уровень загрязнения, не влияющий на популяцию представителей фауны.Отсутствие населения в Припяти тоже благотворно влияет на жизнь животных в заповеднике. Ученые решили проследить за перемещением 14 2-годичных добровольцев, имеющих ошейники с GPS. Было замечено, что последний хищник находится на 300- километровом расстоянии от этого места 21 день. Они собираются продолжить изучение данного вопроса в чистых районах.