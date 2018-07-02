Модель Алену Кравец во время съемок шоу назвали проституткой и избили
Ранее Алена Кравец ходила по различным шоу и рассказывала, что ее избивает супруг-олигарх, демонстрируя синяки. Сейчас модель пришла на телепередачу не битая, однако ее избили и оскорбили во время съемок.
Модель и жена олигарха Алена Кравец очень частый гость ток-шоу. Как правило, светская львица приходила с определенными проблемами – то ревнивый супруг на глазах у дочки избил ее, то сама модель не хорошо относилась к домработнице. Но на этот раз проблема возникла во время съемок шоу. Кравец всячески оскорбляли, а также избили так, что у девушки пошла из носа кровь. Алена в соцсетях прокомментировала произошедшее.
По словам модели, на нее «немотивированно набросилась» активиста из Казани Ирина Волынец, которая угрожала «треснуть» ее микрофоном по голове. Конфликт между девушками произошел из-за того, что модель просила активистку вести себя «интеллигентно», однако она отказалась. Через потасовку съемки шоу пришлось прервать.