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Жители Челябинска заметили приближение к городу нескольких НЛО

До сих пор исследователи и ученые не могут раскрыть загадку внеземных объектов, появляющихся в разных уголках мира. Сейчас жители Челябинска заметили приближение к городу нескольких НЛО, зафиксировав их на камеры.


Люди были озадачены странным свечением в небе, которое можно было заметить без специальных устройств, после чего наблюдали за полетом кораблей гуманоидов, находящихся на большой высоте. Специалисты отметили, что свидетели события часто принимают природные явления за НЛО.



Они могли увидеть свет, излучаемый шаровой молнией, который имеет красные и голубые оттенки. Также Венера и Юпитер тоже могут быть яркими точками, но еще это относится к спутникам, двигающимся на большой скорости.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10
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