Алена Водонаева возмутила подписчиков тем, что кормила своего кота овсянкой

«Злаки нельзя давать котам, то, что он это ест - не значит, что это полезно для него», «Алёна покорми мясом Эскобарушку, не экспериментируй!», - писали фанаты.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 29 Июн 2018 в 6:19 PDT

Напомним, что после ухода за периметр девушка пыталась реализовать себя во многих сферах. Она работала моделью, телеведущей, а также получала и продолжает получать гонорары за рекламу в социальной сети Instagram.А с недавних пор Алена продвигает собственный сервис по доставке правильного питания. И, по ее словам, эта еда настолько хороша, что ей не пренебрегает даже кот.Однако подписчики поняли, что таким образом Водонаева решила сделать рекламу и раскритиковали ее за это. В комментариях они стали просить девушку прекратить издеваться над животным, ради заработка, а кормить его более подходящей пищей – мясом, кошачьим кормом или молоком.