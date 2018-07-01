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Мария Кохно призналась, что уже год ее семью в Самаре преследует маньяк

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно рассказала о том, как на протяжении года их семью преследует футбольный фанат, который считает, что ее племянница Наталья испортила его репутацию, несправедливо обвинив в домогательствах.

По словам девушки, прошло уже огромное количество судебных разбирательств, но молодой человек просто не хочет оставлять их в покое. Для Наташи даже пришлось нанять охрану, поскольку он преследовал ее.

Мария Кохно призналась, что уже год ее семью в Самаре преследует маньяк

Кроме того, Маша заявляет, что она боялась лететь к родителям в Самару, поскольку этот «маньяк» писал и ей, предлагая стать подставной девушкой какого-то футболиста.

«Мне кажется, он просто психически больной человек. Однажды пришел даже к моему папе, начал говорить какие-то жуткие вещи, мол, пойдет на телеканалы, опозорит нашу семью на всю Россию, что Наташа к нему приставала с целью женить на себе», - признается Кохно.

Что касается самого «преследователя», то им оказался Валерий Егоров. По его словам, все, о чем рассказывает Мария – ложь. Он сообщил, что познакомился с ее племянницей в январе прошлого года на съемках собственного мини-фильма приуроченного к Чемпионату мира по футболу.

Мария Кохно призналась, что уже год ее семью в Самаре преследует маньяк

В кадре ему нужны были две девушки – блондинка и брюнетка, но приехала она одна, причем он был в шоке от того, что в 15-градусный мороз Наташа явилась в короткой юбке, блузке с глубоким декольте и тонной косметики на лице.

«В общем, выглядела она очень вульгарно, словно элитная проститутка. Чтобы она не замерзла, пришлось отпаивать горячим кофе. А когда все досняли, вызвал такси за наш счет до самого ее подъезда», - рассказал молодой человек.

Однако на этом их общение не закончилось. Позже девушке потребовалась помощь в написании курсовой работы и Валерий согласился стать ее репетитором. По настоянию племянницы Кохно занятия проходили на ее съемной квартире, где он побывал всего два раза.

Мария Кохно призналась, что уже год ее семью в Самаре преследует маньяк

А затем ребята несколько раз пересекались в компании общих друзей, и только после этого начались сыпаться в его адрес обвинения.

«До меня дошли разговоры, что Наталья распространяет слухи, будто никаких съемок вовсе не было и все это завуалированный подкат. А потом в сети появился откровенной вброс, мол, я озабоченный маньяк, который пристает как к девочкам, так и к мальчикам под предлогом каких-то съемок», - признался парень, отметив, что из-за этого сотрудничество с ним прекратили все спонсоры.

Через полгода после съемок в гараж отца Натальи забросили бутылку с зажигательной смесью, в результате чего машина полностью сгорела. С того момента Егорова стали бояться люди.

«Надеюсь, полиция разберется в этом деле по справедливости», - говорит отчаявшийся парень.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:32
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