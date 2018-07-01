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Сын Таисии Повалий унизил мать перед поклонниками

Сын Таисии Повалий унизил свою мать, он попросил певицу не напиваться «снова». Недавно артистка решила публично поздравить своего сына с 35-летием.

Сын Таисии Повалий унизил мать перед поклонниками


Украинская певица Таисии Повалий редко публикует новые фотографии в своих социальных сетях. Не так давно у сына певицы было День рождения, в связи с этим она опубликовала сразу два поста.

На одной из фотографий женщина запечатлена в юном возрасте, на руках с маленьким сыном. Под этим снимком Таисия Повалий написала, что рада тому, что 35 лет назад стала матерью. Отметив, что в её жизни этот день был самым счастливым. На второй фотографии артистка запечатлена в самолёте с бокалом шампанского. Под этим снимком она написала, что уже начала отмечать День рождения сына.

В комментариях ко второй фотографии Денис Повалий унизил мать, написав: «Опять напьёшься и будешь обниматься?». Подписчики артистки решили, что Денис унизил свою «мать-алкоголичку», которая по его словам не первый раз употребляет алкоголь. Также поклонники Таисии Повалий упрекнули Дениса в бестактности.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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