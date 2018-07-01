Сын Таисии Повалий унизил мать перед поклонниками

Украинская певица Таисии Повалий редко публикует новые фотографии в своих социальных сетях. Не так давно у сына певицы было День рождения, в связи с этим она опубликовала сразу два поста.На одной из фотографий женщина запечатлена в юном возрасте, на руках с маленьким сыном. Под этим снимком Таисия Повалий написала, что рада тому, что 35 лет назад стала матерью. Отметив, что в её жизни этот день был самым счастливым. На второй фотографии артистка запечатлена в самолёте с бокалом шампанского. Под этим снимком она написала, что уже начала отмечать День рождения сына.В комментариях ко второй фотографии Денис Повалий унизил мать, написав: «Опять напьёшься и будешь обниматься?». Подписчики артистки решили, что Денис унизил свою «мать-алкоголичку», которая по его словам не первый раз употребляет алкоголь. Также поклонники Таисии Повалий упрекнули Дениса в бестактности.