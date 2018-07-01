Над Бразилией заметили огромную летающую тарелку

Очевидец загадочного явления рассказал, что тот день был пасмурным. Мужчина смотрел на облака, как вдруг заметил огромный овальный объект, который завис на участке неба, свободного от облаков.Неопознанный летающий объект имел четкие очертания формы, однако был размытым будто его окружало некое силовое поле. Видеоролик свидетеля полета НЛО вызывает огромный интерес еще и тем, что на нем четко видны очертания формы аппарата, а также некоторые детали конструкции.Стоит увеличить контрастность изображения, отпадают все сомнения, что этот летательный аппарат не имеет никакого отношения к технологиям, известным на Земле.После того, как свидетель феномена начал съемку, объект стал трансформироваться: на нижней части корпуса заметно движение каких-то механизмов, после чего НЛО и вовсе исчезает или же маскируется.